Ночной ливень в Мариуполе затопил жилые многоэтажки и смыл огороды. Фото и видео
В Мариуполе затоплены улицы, дороги и даже квартиры в многоэтажках в результате проливного дождя, который без остановки лил всю ночь.
По данным местных СМИ, в поселке Ляпино затопило дома и попросту смыло огороды местных жителей. Также из-за потопа погибли птицы. Жители частного сектора попросили помощи спасателей.
От стихии пострадал и Приморский район города. В жилой многоэтажке на проспекте Лунина ливень затопил сразу четыре этажа. А в Центральном районе на бульвару Шевченко, 93 затоплены квартиры с девятого по четвертый этажи.
Также в результате потопа затруднено движение автотранспорта на следующих участках дороги:
- ул. Макара Мазая;
- пр. Металлургов (Кирова);
- пр. Металлургов ("восьмые проходные");
- ул. Громовой (Самолет);
- ул. Карпинского;
- ул. Покрышкина;
- ул. Лунина.
Сообщается, что в Мариуполе за три часа выпало более половины месячной нормы осадков. При этом дожди будут идти минимум до конца суток.
Ранее "Страна" писала о том, что после проливных дождей в мае Украина может потерять до 80 процентов урожая черешни.
Также мы сообщали, что в центре Днепра после дождя мужчина передвигался по улицам города на байдарке.