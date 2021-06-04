В Мариуполе затоплены улицы, дороги и даже квартиры в многоэтажках в результате проливного дождя, который без остановки лил всю ночь.

По данным местных СМИ, в поселке Ляпино затопило дома и попросту смыло огороды местных жителей. Также из-за потопа погибли птицы. Жители частного сектора попросили помощи спасателей.

От стихии пострадал и Приморский район города. В жилой многоэтажке на проспекте Лунина ливень затопил сразу четыре этажа. А в Центральном районе на бульвару Шевченко, 93 затоплены квартиры с девятого по четвертый этажи.

Также в результате потопа затруднено движение автотранспорта на следующих участках дороги:

ул. Макара Мазая;

пр. Металлургов (Кирова);

пр. Металлургов ("восьмые проходные");

ул. Громовой (Самолет);

ул. Карпинского;

ул. Покрышкина;

ул. Лунина.

Сообщается, что в Мариуполе за три часа выпало более половины месячной нормы осадков. При этом дожди будут идти минимум до конца суток.

Ранее "Страна" писала о том, что после проливных дождей в мае Украина может потерять до 80 процентов урожая черешни.

Также мы сообщали, что в центре Днепра после дождя мужчина передвигался по улицам города на байдарке.