В Киеве на аукционе "Золотое сечение" продали самую дорогую картину, написанную украинским художником. Уникальным лотом стал пейзаж "Золотая ночь" современного украинского живописца Ивана Марчука.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице аукциона.

"1 июня аукционный дом "Золотое Сечение" завершил онлайн-торги коллекционного классического и современного искусства Classic & Contemporary Art с рекордными продажами", - говорится в сообщении.

За картину Ивана Марчука "Золотая ночь", написанную в 1981 году, боролось семь коллекционеров. В итоге лот продали за 96,8 тысяч долларов при стартовой цене $30 тыс.

На сегодня, это самая дорогая картина украинского художника, которую ценители искусства когда-либо предлагали на открытых торгах.

Картина "Золотая ночь" выполнена акрилом в манере плентанизма. Это знаковая работа художника, которую он написал в период своего творческого расцвета. Марчук изобразил закат над рекой в украинском селе. Также по ландшафту пейзаж напоминает Канев, расположенный над Днепром.

Картина Ивана Марчука "Золотая ночь". Фото: facebook.com/Ivanmarchukartist

Предыдущий ценовой рекорд по изобразительному искусству украинских художников также принадлежит Ивану Марчуку. Летом 2020 года года на этом же аукционе продали его натюморт "Лодки цветом поросли", 1981 года. Картину оценили в 56,1 тысячу долларов.

Иван Марчук - современный украинский живописец, народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченка, член Золотой гильдии Римской академии современного искусства. В 2007 году попал в список 100 выдающихся гениев современности британской газеты The Daily Telegraph.

Художник является автором около 5000 работ, которые можно разделить на двенадцать основных периодов: "Голос моей души", "Цветные прелюдии", "Портрет", "Натюрморт", "Цветение", "Пейзаж", "Шевченкиана", "Новые экспрессии", "Белая планета 1", "Белая планета 2", "Выходят мечты из берегов", "Взгляд в Бесконечность".

Ранее мы рассказывали, что Иван Марчук испытывает особую привязанность к воронам. Более того, по словам Марчука, ему даже удалось приручить стаю птиц.

Также сообщали, что заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выставила на Фейсбук-торги свою картину "Презумпция виновности". Работу купил днепровский бизнесмен Геннадий Корбан за 6000 долларов.