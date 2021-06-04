В ходе заседания в пятницу, 4 июня, Верховная Рада провалила голосование за запрос нардепа Гео Лерос к президенту Украины о введении персональных санкций против "Квартала 95" за продажу подсанкционному российскому телеканалу "СТС" своих сериалов и прав на трансляцию франшизы "Лиги смеха".

Свои голоса за документ отдали 67 нардепов, против - 62, еще 128 человек воздержались.

Любопытно, что среди народных депутатов, которые поддержали идею направить запрос Зеленскому о санкциях в отношении "Квартала 95", оказалось 7 "слуг народа". Это Сергей Бабак, Руслан Горбенко, Артем Дубнов, Владимир Крейденко, Павел Павлиш, Петр Павловский и Орест Саламаха.

Напомним, 7 июня российский телеканал СТС начнет показывать украинский сериал "100 000 минут вместе", снятый студией "Квартал 95", одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, телеканал СТС показывает сериал "Папик", снятый "Кварталом 95". При этом сейчас выходит уже второй его сезон. Любопытно, что уже по первой серии "Папика" можно сделать вывод, что многосерийный фильм изначально готовился с перспективой продажи в Россию. Причем снимали его уже после победы Зеленского на выборах президента.

Также мы писали о том, что российский телеканал СТС запустил кастинг-фестиваль для потенциальных участников шоу "Лига смеха", о покупке франшизы которого у студии "Квартал 95" стало известно в начале 2021 года.

"Страна" подробно разбиралась, как "Квартал 95" продает шоу и сериалы в Россию в обход санкций.