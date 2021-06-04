"Страна" интересовалась у нардепов, сколько они готовы заплатить за отдых.

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Депутат "За будущее" Виктор Мялык назвал конкретную сумму, которую готов потратить на отдых.

"У меня шестеро детей, плюс мы с женой. Это восемь человек. Если у меня есть возможность, и я задекларировал — ну, 200.000 гривен я готов заплатить на отдых такой семьей", — заявил Мялык.

Депутат Гео Лерос, сообщил, что ещё не определился с суммой.

"Когда буду ехать — определюсь", — ответил Лерос.

Его коллега по парламенту Ирина Верещук рассказала, что довольно тяжело найти что-то приличное в Одессе, так как все уже забронировано.

"Люди едут и это очень хорошо. Точно не больше 20.000 гривен. На Закарпатье это можно сделать. Всех приглашаю на Закарпатье", — рассказала Верещук.

Алексей Жмеренецкий депутат фракции "Слуга народа" также назвал ориентировочную сумму, которую готов платить за свой отдых.

"Думаю, что где-то 15-20 тысяч", — заявил Жмеренецкий.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк не стал называть точную сумму.

"Если будет отдых", — многозначительно сказал Железняк.

Также не назвала сумму и Марьяна Безуглая депутат монобольшинства.

"Я не знаю, будет ли он у меня (отдых - Ред.)", — заявила Безуглая.

Владимир Вятрович, депутат партии "Европейская Солидарность" сообщил, что пока не знает сколько готов потратить на отдых в этом году, но назвал сумму, которую потратил в прошлом году на отдых в Карпатах.

"Зависит от того, как мир будет открыт. В прошлом году я был в Украине. Несколько лет не был заграницей, так что, возможно, соберусь. В прошлом году потратил буквально 20-30 тысяч гривен, потому что был в Карпатах, снимал дом", — рассказал Вятрович.

Депутат от монобольшинства Вячеслав Медяник заявил, что вообще не планирует в этом году отдыхать, а если и поедет, то потратить небольшие деньги.

"Где-то 10-15 тысяч гривен на всю семью", — рассказал Медяник.

Его коллега по фракции Артем Дмытрук рассказал, что отдыхает редко и, как правило, у себя в городе.

"Я живу в городе Одесса. Это самый туристический город в стране, поэтому отдыхаю очень скромно", — сообщил нардеп.

Святослав Юраш депутат фракции "Слуга народа" рассказал сколько потратил на прошлый отдых.

Гривен 15-10 (тысяч — Ред.). Не помню точно, простите меня", — попросил нардеп.

Алексей Гончаренко депутат партии "Европейская Солидарность" рассказал, что летом ему лучше всего в Одессе.

"Поэтому мне ничего там не нужно. Чтоб доехать до Одессы можно купить билет за 800 гривен", — отметил Гончаренко.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что потратит столько, сколько сможет себе позволить в рамках семейного бюджета.

"Я думаю, что это будет около 60-70 тысяч. У нас в семье четыре человека", — резюмировал Корниенко.

Напомним, 3 июня депутаты рассказали "Стране", будут ли они покупать землю после 1 июля.

Ранее "Страна" спросила у депутатов, какой сейчас главный вопрос, который интересует украинцев. Также депутаты рассказывали "Стране", сколько они тратят на продукты в месяц.

Кроме того, журналисты "Страны" интересовались у народных избранников куда они поедут отдыхать летом.