Бывший народный депутат от Партии регионов, экс-секретарь Донецкого горсовета Николай Левченко выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Левченко снят с розыска, дело в отношении него в Украине закрыто. И он сам вернулся в Украину.

Об этом сообщает адвокат Левченко Олег Курчин на своей странице в Facebook.

"Адвокатское объединение "Курчин и Партнеры" выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в ЕРДР", - написал юрист.

Как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ, по представлению старшего следователя Национальной полиции Украины, оперативно-розыскное дело в отношении Левченко было закрыто, то есть он больше не находится в розыске.

"Что касается возвращения в Украину бывшего народного депутата Николая Левченко, то это связано с тем, что в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении него закрыто, а Левченко снят с розыска", - сообщили в СБУ.

В отношении экс-нардепа в 2014 году было начато уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 и ч.3 ст.161 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В следующем году ему объявили о подозрении, суд дал разрешение на его задержание. После этого Левченко объявили в розыск из-за подозрения в совершение преступления по ч.3 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям).

"Однако впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала производство следователям Национальной полиции. Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принят решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Нацполиции сами приняли решение о закрытии уголовного производства вообще. В то же время Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении", - рассказали в ведомстве.

Сам Левченко ранее называл все уголовные дела против него сфабрикованными по политическим мотивам.

Напомним, за пять лет по искам в ЕСПЧ Украина выплатила потерпевшим больше миллиарда гривен.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему украинцы массово жалуются на Украину в ЕСПЧ.