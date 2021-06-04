Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о моральной готовности попасть в реестр олигархов, который может появиться в случае принятия законопроекта Зеленского. По его словам, он не хотел бы быть "белой вороной" и оказаться в списке в одиночестве.

Об этом Коломойский сообщил в комментарии "Радио Свобода".

"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", - сказал Коломойский.

Правда, по его словам, эта позиция касается лишь нынешней редакции законопроекта Зеленского об олигархах.

"Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекта, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не, как юный пионер, я не всегда готов", - заявил Игорь Коломойский.

При этом, по словам бизнесмена, "ничего продавать под дулом пистолета", чтобы не попасть в реестр, он не собирается.

Отметим, что ранее Коломойский называл неплохой идею прописать в законе понятие "олигарх".

Также мы писали о том, что в пресс-службе самого крупного украинского предпринимателя Рината Ахметова заявили, что он не олигарх, а инвестор, поэтому он бы удивился, если бы его включили в реестр олигархов.

"Страна" подробно писала о том, что меняет в украинской политике закон Зеленского об олигархах и примет ли его Рада.