Российская и американская сторона согласовали беседу в формате "тет-а-тет" ко встрече президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина. Фиксированной повестки переговоров нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

По словам представителя Кремля, официальной повестки переговоров нет, большое количество времени будет отведено для тех вопросов, которые захотят сами обсудить государственные лидеры. В то же время Песков сказал, что российский президент не планирует специально затрагивать тему Беларуси.

Стороны согласовали беседу в формате "тет-а-тет", однако по итогам встречи в Женеве Путин встретится с пулом журналистов.

Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве. Президенты встретятся в отеле InterContinental.

Также сообщалось, что в Кремле заявили о возможности разговора Путина и Байдена об Украине. При этом вопрос принадлежности аннексированного Крыма Владимир Путин обсуждать не будет.

Ранее "Страна" писала, что в России не ожидают особых прорывов и исторических решений от встречи Путина и Байдена. Лидеры должны обменяться мнениями об угрозах, которые видит каждая из сторон в окружении государств.