Поговорят наедине, Путин не поднимет тему Беларуси. Кремль раскрыли новые детали встречи президентов РФ и США
Российская и американская сторона согласовали беседу в формате "тет-а-тет" ко встрече президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина. Фиксированной повестки переговоров нет.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".
По словам представителя Кремля, официальной повестки переговоров нет, большое количество времени будет отведено для тех вопросов, которые захотят сами обсудить государственные лидеры. В то же время Песков сказал, что российский президент не планирует специально затрагивать тему Беларуси.
Стороны согласовали беседу в формате "тет-а-тет", однако по итогам встречи в Женеве Путин встретится с пулом журналистов.
Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве. Президенты встретятся в отеле InterContinental.
Также сообщалось, что в Кремле заявили о возможности разговора Путина и Байдена об Украине. При этом вопрос принадлежности аннексированного Крыма Владимир Путин обсуждать не будет.
Ранее "Страна" писала, что в России не ожидают особых прорывов и исторических решений от встречи Путина и Байдена. Лидеры должны обменяться мнениями об угрозах, которые видит каждая из сторон в окружении государств.