Зарегистрироваться на прививку можно через "Дiю" или Минздрав. Фото: КГГА

В Украине на выходных - 5 и 6 июня в десяти украинских городах будут работать Центры массовой вакцинации от Covid-19. Там смогут вакцинироваться люди, записавшиеся через мобильное приложения "Дія" и контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

В каких городах будут работать центры вакцинации на ближайших выходных:

  • Киев, на базе Международного выставочного центра;
  • Львов, на базе стадиона "Арена Львов";
  • Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СОШ "Крымская";
  • Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;
  • Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант";
  • Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь";
  • Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;
  • Верхние Плавные Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";
  • Ровно на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

В ведомстве добавили, что с собой нужно взять паспорт, идентификационный код или копию декларации с семейным врачом.

Напомним, в центрах вакцинации в Киеве, Одессе и Львове, которые открылись на прошлых выходных, сделали почти 5 тысяч прививок от коронавируса.

Также мы подробно рассказывали, как зарегистрироваться на прививку в столице, чтобы вакцинироваться на выходных 5 и 6 июня. Кроме того сообщали, что в центре вакцинации в МВЦ на Левобережной зарегистрированных в "Дие" на вакцинацию киевлян будут принимать в два потока. Тех, кого пригласили, будут принимать по времени, а остальные смогут получить прививку в порядке живой очереди.

Кроме того сообщалось, что в 17 киевских школах открыли пункты вакцинации "Пфайзером" работников образования.

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