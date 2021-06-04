В Украине на выходных - 5 и 6 июня в десяти украинских городах будут работать Центры массовой вакцинации от Covid-19. Там смогут вакцинироваться люди, записавшиеся через мобильное приложения "Дія" и контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

В каких городах будут работать центры вакцинации на ближайших выходных:

Киев, на базе Международного выставочного центра;

Львов, на базе стадиона "Арена Львов";

Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СОШ "Крымская";

Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант";

Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь";

Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;

Верхние Плавные Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";

Ровно на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

В ведомстве добавили, что с собой нужно взять паспорт, идентификационный код или копию декларации с семейным врачом.

Напомним, в центрах вакцинации в Киеве, Одессе и Львове, которые открылись на прошлых выходных, сделали почти 5 тысяч прививок от коронавируса.

Также мы подробно рассказывали, как зарегистрироваться на прививку в столице, чтобы вакцинироваться на выходных 5 и 6 июня. Кроме того сообщали, что в центре вакцинации в МВЦ на Левобережной зарегистрированных в "Дие" на вакцинацию киевлян будут принимать в два потока. Тех, кого пригласили, будут принимать по времени, а остальные смогут получить прививку в порядке живой очереди.

Кроме того сообщалось, что в 17 киевских школах открыли пункты вакцинации "Пфайзером" работников образования.