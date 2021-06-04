В Кремле пока нет никакой определенности относительно встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Диалогу двух лидеров мешают разногласия в вопросе выполнения Минских соглашений. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, перед саммитом президентов России и Украины должна быть проделана домашняя работа. Как заявил Песков, "фоном идет настрой Киева на подмену минских соглашений".

"Вы все знаете те предложения, которые сделал президент (Путин - Ред.) господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии офиса президента мы пока не получили", - сказал Песков.

Также он напомнил о заявлениях из кабинета Зеленского о намерении украинского президента обсудить Крым.

"Вот это было субстантивное предложение. Оно совсем не коррелируется с тем, что сказал наш президент", - заявил Песков, пояснив, что "как некая проблема" для Украины Крым "обсуждению не подлежит".

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости переписать Минские соглашения и привлечь к "нормандскому формату" США и Канаду.

В свою очередь в Москве в словах Зеленского услышали официальный отказ от Минских соглашений и заявили, что их изменение считают невозможным. А в конце мая Франция и Германия также заявили о важности выполнения Минских договоренностей и декларации Парижского саммита 2019 года для урегулирования конфликта на Донбассе.

Также мы сообщали, что Зеленский хочет создать новый формат по Донбассу, "параллельный" Нормандскому. Однако на встрече глав ФРГ и Франции Макрон заявил, что продолжать искать решение урегулирования конфликта на востоке Украины следует через "нормандский формат".