Днем в пятницу, 4 июня, под Офисом президента началась акция протеста националистической организации "Традиция и порядок" против законопроекта о наказании за дискриминацию ЛГБТ и по признаку языка.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Организаторы протеста выступают против законопроекта о нетерпимости, которым предусматривается лишение свободы на 8 лет и привлечение к ответственности за дискриминацию представителей другой расы или религии, носителей другого языка и другой сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Законопроект №5488 инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем и предусмотрен Соглашением об ассоциации с ЕС.

Один из главных его пунктов - уточнение формулировки нетерпимости, которая определяется как отрицательное или предвзятое отношение к людям, которые отличаются по религиозным, политическим взглядам, цвету кожи, возрасту, гендеру, языку, сексуальной ориентации и др.

Если законопроект будет принят, в Уголовный и Административный кодексы будут внесены изменения, в соответствии с которыми за проявление нетерпимости и призывы к насилию на этой почве предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 8 лет. А любое проявление нетерпимости будет отягчающим фактором при избрании меры наказания.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, кого Кабмин предлагает сажать в тюрьму за дискриминацию в соответствии с этим документом.

Также мы сообщали, что Рада ввела в Украине понятие антисемитизм, за него светит штраф в 17 тысяч и 8-летний срок.