Во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая должна состояться 16 июня в Женеве, может быть затронута тема Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС в пятницу, 4 июня.

По словам пресс-секретаря, Путин готов говорить с президентом США на любые темы, в том числе может быть и затронута тема, которая касается Украины.

"Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться", - сказа Песков.

Ранее Песков заявил, что во время саммита с Байденом Владимир Путин не будет обсуждать вопрос принадлежности аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что в Кремле призвали не завышать ожидания по поводу встречи государственных лидеров, при этом начало диалога является положительным шагом.

Между тем, в ходе пресс-конференции по итогам двух лет президентства Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждение организации будущей встречи глав государств. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча состоится только если в повестке переговоров будут вопросы Донбасса и Крыма.