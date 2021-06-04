Председатель политической партии "Евросолидарность" и бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 4 июня, прибыл на допрос в СБУ, который ранее перенесли из-за неявки экс-главы государства.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил журналистам, что пока сторона экс-президента не будет давать никаких комментариев по данному делу.

Напомним, Порошенко является свидетелем в уголовном деле по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 (совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

В СБУ сообщали, что вызов экс-президента на допрос производится только для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.

27 мая Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины, куда его вызывали как свидетеля по делу нардепов "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака. После чего его вызвали повторно на 31 мая. Как выяснилось, Порошенко в этот день отправился на Донбасс. Из-за неявки Порошенко допрос был перенесен.