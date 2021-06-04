В июле 2021 года в Украине проведут индексацию пенсий для миллиона пенсионеров. Пересчет выплат проведут для тех украинцев, которым назначили пенсию в 2018 - 2020 годах, а также тех, кому выплачивают ее в минимальном размере.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству на заседании Рады 4 июня сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере", - заявила Лазебная.

По словам министра, Кабинет министров обеспечивает индексацию пенсий второй год подряд. Всего, по данным Лазебной, в 2021 году пенсии повысят 10,5 млн пенсионеров. По состоянию на 1 апреля этого года средний размер пенсии составляет 3 725 гривен.

Напомним, в начале года состоялось повышение пенсий для пенсионеров старше 65 лет, имеющих трудовой стаж не менее 30 лет (для женщин) и не менее 35 лет (для мужчин), им добавили по 300 гривен. В марте в рамках индексации пенсионерам, которые ушли на пенсию по возрасту и имеют необходимый страховой стаж, также добавили по 300 гривен. "Страна" подробно писала о том, как пересчитают пенсии в 2021 году.

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