В Богунском райсуде Житомира в пятницу, 4 июня, началось очередное заседание по делу "житомирского стрелка" Анатолия Захаренко, который 22 мая 2020 года расстрелял семерых человек. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Не исключено, что сегодня суд завершит рассмотрение дела и вынесет приговор.

В суд пришли родственники погибших, они заявляют, что не верят в версию защиты Захаренко о необходимой самообороне и просят суд заключить обвиняемого на пожизненный срок.

На футболках родственников погибших изображены их портреты и имена.

Напомним, что 22 мая на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема Анатолия Захаренко возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта Захаренко из охотничьего ружья ИЖ-58 расстрелял семерых человек. Среди убитых были бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Они приезжали к Захаренко на рыбалку не в первый раз.

Арендатор водоема был задержан в порядке ст. 208 УПК, с места происшествия изъято охотничье ружье. Во время следствия по делу провели более двух сотен экспертиз. По результатам психиатрического обследования фигурант дела признан вменяемым. Также мы публиковали версию событий самого Анатолия Захаренко.