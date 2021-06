Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал твит, после которого криптовалюта биткоина упала в цене.

Утром в пятницу, 4 июня, Илон Маск в своем Twitter упомянул криптовалюту хештегом и рядом с ней добавил эмодзи с разбитым сердцем. Также он прикрепил картинку с шуткой о расставании и цитатой из песни "In the End" группы "Linkin Park": "То есть в конце концов это было неважно?".

На прикрепленной картинке изображено общение пары с подписью:

"Она: Я знаю, что говорила, что между нами все будет кончено, если ты процитируешь еще одну песню Linkin Park, но я нашла другого. Он: То есть, в конце концов, это даже не имело значения?" – говорится на изображении. (Вторая фраза - "So in the end it didn't even matter?" является цитатой из упомянутой песни)

Сообщение Маск сопроводил тегом "#Bitcoin" и эмодзи с разбитым сердцем. Криптовалюта отреагировала на подобные намеки снижением более чем на $1 000 в течение часа.

По данным Coindesk, по 12:08 криптовалюта снизилась в цене на 6,01% - до 36,507 тысяч долларов.

Напомним, не в первый раз стоимость биткоина падает из-за слов Маска. В мае предприниматель сообщил, что его компания Tesla приостанавливает операции с биткоинами, пока добыча криптовалюты не начнет осуществляться без вреда для экологии. После этого крупнейшие криптовалюты мира подешевели в среднем на 10%.

А в начале 2021 года Стоимость биткоина обновила двухнедельный максимум после того как Илон Маск добавил в описание своего аккаунта в Twitter слово #bitcoin. Рост курса криптовалюты на 15,7% произошел менее чем через 15 минут.

Также "Страна" сообщала, что Илон Маск за месяц заработал на росте биткоина больше, чем за год на Teslа.