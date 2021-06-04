Генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал свой любимый анекдот, речь в котором идет о Юрии Гагарине.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава "Роскосмоса" заявил, что раньше любил рассказывать анекдоты и знал их большое количество, поэтому выбрать один любимый довольно затруднительно. Однако в итоге согласился рассказать один из любимых.

"Юрий Гагарин возвращается из своего полета и попадает на прием в Кремль, где за обеденным столом с одной стороны от него Хрущев, с другой - патриарх. Хрущев спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", а он говорит "Угу". "Юра, никому не рассказывай". Святейший тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", он отвечает отрицательно, "Юра, никому не рассказывай!"" - поделился анекдотом Рогозин.

После этого он сообщил журналистам, что в жизни корпорации не до шуток и компания старается меньше шутить и больше развиваться.

Напомним, в ответ на вопрос откуда на Международной космической станции появились трещина, Рогозин сказал: "Вы не поверите - инопланетяне! Стучались. Им не открывали, решили другим образом войти".

Также "Страна" сообщала, что Рогозин в судебном порядке потребовал 300 000 рублей от СМИ которые назвали его "гробовщиком российского космоса".