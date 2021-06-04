По состоянию на утро 4 июня все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. При этом 13 регионов частично соответствуют показателям "зеленого" уровня эпидопасности. По сравнению со вчерашним днем, ситуация улучшилась в Житомирской области - там уменьшился коэффициент выявления случаев инфицирования, теперь он ниже 5%.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях процент от эпидемиологического порога менее 50%, а коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%. В Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской показателям "зеленой" зоны соответствует только коэффициент выявления случаев инфицирования - он менее 5%.

Отметим, что "зеленый" уровень эпидопасности устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50% эпидемического порога,

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - менее 5%.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал ослабление карантинных ограничений на летний период в связи с тем, что в стране не наблюдается вспышки эпидемии коронавируса.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине, введенный из-за пандемии Covid-19, продлят до августа.