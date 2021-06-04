На побережье Черного моря появился новый для этого региона вид насекомых - тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Визуально их легко отличить от обычных комаров по полоскам на лапках и теле.

Об этом заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в эфире радио Sputnik.

"Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции", - рассказала Рославцева.

Кроме того она рассказала, что в аннексированном Крыму есть разные виды комаров, они могут переносить глистов, так называемый дирофиляриоз. В таком случае личинки глистов передаются от животного к человеку через укус комара. Также на аннексированном полуострове обитают малярийные комары и москиты.

"Защищаться мы рекомендуем, прежде всего, электрофумигаторами для помещений. Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже в двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты. Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах", - посоветовала биолог.

Напомним, медики выяснили, какая группа крови больше всего привлекает комаров. Оказалось, что насекомые могут распознавать состав плазмы.

Также сообщалось, что комары и домашние мухи не переносят коронавирус, за время пандемии таких случаев выявлено не было.