По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине в течение всего периода конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибли 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек), 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек).

Об этом в Facebook сообщил Офис омбудсмена Украины.

По информации Национальной социальной сервисной службы Украины, по состоянию на 30 мая 2021 года количество детей, которые получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, составляет 66 491 человек. Из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.

"Однако для таких детей на уровне законов и подзаконных актов до сих пор не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учебных заведениях. Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека неоднократно подчеркивалась необходимость разработки нормативно-правовых актов, предусматривающих получение ребенком определенных льгот, выплат, пособий", - сообщили в Офисе омбудсмена.

Уполномоченный призывает правительство, парламент, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественность приложить максимум усилий для внедрения политики защиты и безопасности украинских детей от вооруженного конфликта.

Напомним, в мае ОБСЕ зафиксировала повреждение школы, насосной станции и жилого дома на Донбассе.

Также мы писали о том, что генсек ООН призвал стороны конфликта на Донбассе к выполнению Минских соглашений.