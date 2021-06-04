Бывший российский милиционер из Ангарска Михаил Попков, который отбывает пожизненное наказание за убийство десятков женщин, оказался причастен к еще двум. Причастность к убийству смерти женщины летом 1995 года установило следствие и об еще одном преступлении он рассказал сам.

Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Иркутской области.

"Следствием и судом установлено, что Попков в ночь с 13 на 14 июля 1995 года совершил убийство ранее ему незнакомой женщины. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен еще к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесном массиве за территорией автоколонны в г. Ангарске, он аналогичным способом расправился с женщиной", - говорится в сообщении.

Об этих преступлениях "ангарский маньяк" написал явки с повинной, во время отбывания наказания в особорежимной исправительной колонии. Летом прошлого года его этапировали в Иркутскую область для проведения следственных действий.

"4 июня 2021 года приговором Ангарского городского суда Михаил Попков признан виновным. С учетом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы", - сказано в сообщении.

До этого ему уже было назначено два пожизненных срока за серию убийств женщин.

Убийства, в совершении которых бывший милиционер признан виновным, происходили в 1994 - 2000 годах в городе Ангарск Иркутской области. Вечером и ночью из общественных мест пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. Чтобы установить подозреваемого, правоохранительным органам пришлось проверить около 30 тыс. человек

Попкова задержали в 2012 году. В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному заключению за 22 убийства. После этого его признали виновным в убийстве еще 60 человек. Таким образом ранее он был признан виновным в 82 убийствах, теперь - в 84.

Напомним, Скопинский маньяк собирается жениться и просить прощения у своих жертв.

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