Украинский капитан судна "Avant Garde" Геннадий Гаврилов, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке, вернулся домой.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд, наконец, его оправдал. Сейчас он уже в Одессе", - написал Кулеба.

Гаврилов ушел в рейс на буксире "Avant Garde" с ланкийским экипажем в июле 2015 года. Судно перевозил охрану и оружие для защиты кораблей от морских налетов сомалийских группировок. Однако после смены власти на Шри-Ланке разрешения и договоренности, по которым работал "Avant Garde", объявили вне закона. После этого украинца обвинили в незаконном трафике оружия.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Испании задержали украинских моряков по подозрению в наркоторговле, на их судне обнаружили 18 тонн гашиша.

Также мы сообщали, что в марте у берегов Африки пираты атаковали танкер с украинцами на борту.