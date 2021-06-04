Совет национальной безопасности и обороны и Украины во время заседания в пятницу, 4 июня, может ввести санкции против пяти действующих народных депутатов.

Об этом со ссылкой на СМИ сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Как сообщает ряд СМИ, во время своего заседания СНБО также может ввести санкции против 5 действующих народных депутатов, 11 российских артистов, которые выступали в оккупированном Крыму, ряда "земельных махинаторов" и сторонников режима Александра Лукашенко в Беларуси", - говорится в сообщении.

Кроме того, ссылаясь на источник в Офисе президента, агентство сообщает, что заседание Совета начнется в 14:00.

Тем временем Офис президента анонсировал брифинг после заседания. Он должен состояться в 15:30.

Напомним, о том, что заседание СНБО состоится на этой неделе источник в Офисе президента сообщил во вторник, 1 июня. На тот момент повестка заседания еще прорабатывалась, однако ранее министр аграрной политики Роман Лещенко анонсировал введение санкций против лиц, которые, по мнению властей, занимались "земельными махинациями".

Ранее мы рассказывали, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 4 июня рассмотрят восемь вопросов, один из которых будет касаться углубления сотрудничества с НАТО.