Ночью с 3 на 4 июня в сербском городе Чачак на оборонной фабрике "Слобода" случился пожар. Загорелись склады с боеприпасами, произошла серия мощных взрывов.

Об этом сообщает novosti.rs.

Взрывы начались ночью, около 01:30. В момент происшествия на предприятии находилось 60 рабочих. Всем им удалось выжить, потому что они успели спрятаться в бетонном бомбоубежище.

Экстренные службы эвакуировали местных жителей в прилегающих районах. Около 04:00 взрывы стихли.

Напомним, "Страна" писала о том, как 23 марта 2017 года ночью на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия.

Также мы сообщали, что взрывы на военном арсенале в Балаклее снова произошли 15 ноября 2019 года. Тогда на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов. В результате погибли трое саперов и трое были ранены.

Кроме того, мы рассказывали, что командира отряда саперов будут судить по делу о взрывах в Балаклее в 2019 году.