"Укравтодор" опубликовал новые дорожные знаки, которые появятся на трассах страны с 1 ноября 2021 года.

Среди них оказались знаки, обозначающие начало и конец платных дорог. То есть власти готовятся, видимо, такие дороги ввести.

"Страна" решила разобраться, когда и где хотят построят такие трассы, почему у власти возникли сложности, сколько будет стоить проезд.

Дорожные знаки "Платная дорога"

Новые дорожные знаки, которые подготовил "Укравтодор", не несут революционных изменений в ПДД.

Среди них: место для зарядки электромобилей, туннель, островок безопасности, диагональный пешеходный переход. Они будут понятны водителям в том числе интуитивно.

Но отдельное внимание обратили на себя четыре знака особого предписания - начало и конец платной дороги (на изображении - слева вверху).

Как мы видим, платные трассы поделили на два типа - автомагистрали и дороги обычного типа.

Символы, означающие взимание платы - "10, 25, 50", взяты из действующих правил. Например, их можно встретить в Киеве в местах платной парковки.

С появлением знаков о платной дороге с украинцев возникает логичный вопрос: а когда и куда можно будет поехать по этим платным дорогам?

Платные дороги в Украине

Вопрос о необходимости введения платных дорог муссируется много лет. Еще в феврале 2018 года Рада приняла закон, позволяющий передавать дороги общего пользования в концессию.

Согласно закону, автомобильные дороги, а также отдельные их участки будут относить к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования - и обеспечения альтернативного проезда по бесплатным дорогам.

То есть законодательная база позволяет брать существующие трассы и делать их платными. Норма очень спорная. Впрочем, с тех пор ни одной платной дороги не открыли.

В конце 2020 года власти снова подошли к этому вопросу. В Мининфраструктуры определили шесть направлений, где планируется построить платные участки.

от Борисполя до Полтавы (трасса М-03),

Киев — Житомир — Ровно (часть М-06),

от Днепра до Кривого Рога и Николаева (маршрут М-04, Н-11),

Ягодин — Ковель — Луцк (маршрут М-07, М-19),

Харьков — Днепр — Запорожье (маршрут М-29, M-04, M-18);

от Херсона до Николаева (часть М-14).

Также Криклий называл потенциальным объектом для появления платных участков киевскую кольцевую (к ней мы еще вернемся), дорогу Львов-Краковец и планировал новую дорогу до Белой Церкви (Одесская трасса, которая туда ведет, перегружена).

Сколько это будет стоить?

Правительство тогда же утвердило стоимость проезда по платным трассам, которых еще не существовало в природе. Но цены сразу зафиксировали в евро.

0,023 евро за километр (0,77 гривен или 77 копеек) - мотоциклы с коляской и без нее и легковые автомобили,

0,023 евро (0,77 гривен) - легковые автомобили с прицепом, микроавтобусы с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны,

0,045 евро (1,50 гривен) - грузовые автомобили с разрешенной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, а также автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн,

0,133 евро (4,44 гривны) - грузовые автомобили и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

То есть, если платный участок будет примерно сто километров, то за проезд по нему легковому автомобилю придется заплатить 77 гривен.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, который в мае покинул этот пост, всего планируется восстановить и сделать платными 1400 километров дорог.

Слово "восстановить" не означает, что эти дороги починят и начнут брать с водителей деньги.

Для примера возьмем участок дороги Киев - Ковель с протяженностью 450 километров. Расстояние не превратится в сплошной скоростной автобан. На этом отрезке появятся "рваные" платные участки дороги - прямые и в обход населенных пунктов. А рядом будет располагаться бесплатная дорога.

Но это в идеале. Напомним, что под эти проекты власти планировали привлекать инвесторов на условиях концессии, которая, по закону от 2018 года, позволяет строить платные участки "поверх" ранее бесплатных дорог.

Концепция меняется

О том, когда появятся шесть платных отрезков дороги - неизвестно. Под проект, по данным власти, нужно привлечь около 9 миллиардов долларов инвестиций.

Пока не сообщается, чтобы хотя бы с одним инвестором ударили по рукам. Частный бизнес - и иностранный, и украинский - пока не настроен вкладываться в столь дорогостоящие проекты. Потому они продолжают оставаться на бумаге.

А на днях, 1 июня, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечающий в частности за "Большое строительство, назвал совсем другие два участка дорог, которые станут пилотными платными:

Краковец - Броды - Ровно,

Стрый - Мукачево.

"На них готовится документация. Работаем с инвесторами. Почему они? Хочу напомнить, если мы запускаем платные дороги, то они должны стать альтернативой бесплатным дорогам. Участок трассы от Краковца до Дубно, по которой пролегает путь из Киева во Львов, неплохой, но однополосный. Именно поэтому инвесторы заинтересованы, чтобы там построить участок платной дороги", - сказал Кирилл Тимошенко, но подробности не уточнил.

Но более вероятно, что раньше всех платных трасс в Украине будет построена Киевская обходная дорога (КОД).

КОД в мешке

Еще с 2018 года предполагалось, что построят новую объездную китайцы.

Власти Киева тогда презентовали проект и назвали подрядчика - компанию China Road and Bridge Corporation. Стоимость составляла 2 миллиарда долларов, что по нынешнему курсу – 54 миллиарда гривен. Но проект не был реализован - инициативу Кличко перехватило сначала правительство, а потом и Банковая.

Через год Госслужба автодорог - то есть уже по линии министерства инфраструктуры - подписала меморандум с другой китайской компанией Poly Changda Engineering Co.

Впрочем, оба проекта оказались нереализованными. Тем не менее планы его сделать перекочевали в "Большое строительство" Зеленского. И теперь на КОД из бюджета планируется выделить рекордные 85 миллиардов гривен в рамках президентского проекта "Большое строительство".

План предусматривает сооружение КОДа полукольцом общей протяженностью почти 150 км.

Дорога будет насчитывать шесть участков и соединит трассы:

Киев – Ковель (М-07),

Киев – Чоп (М-06),

Киев – Одесса (М-05),

Киев – Знаменка (Н-01),

Борисполь – Мариуполь (Н-08),

Киев – Харьков (М-03),

Киев – Чернигов (М-01) .

Согласно проекту, строители возведут мост с подходами через реку Днепр протяженностью более 25 км. Водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.

КОД соединит между собой города киевской агломерации:

Ирпень,

Ворзель,

Васильков,

Обухов,

Украинку,

Борисполь,

Бровары.

Строительство первого участка анонсировано на 2021 год. Сдать в эксплуатацию намерены до 2025 года. Но кто ее в итоге будет строить?

Новые "движения" по этой дороге начались совсем недавно. Китайские подрядчики были забыты, а вместо них на более чем привилегированных условиях зашли американские.

В конце мая "Укравтодор" подписал меморандум с американской компанией Bechtel Overseas Corporation, которая и будет реализовать проект объездной дороги вокруг Киева.

А вчера Рада приняла законопроект №5309, который позволит американским подрядчикам не участвовать в тендере - многомиллиардный проект они получат без конкуренции. Видимо, есть подозрения, что предложения китайцев окажутся выгоднее. А потому американским партнерам пришлось задействовать политическую "крышу" и фактически отменить тендерные процедуры.

После сдачи проекта КОД в эксплуатацию дорогу планировали сделать частично платной. Такая возможность есть - поскольку у ее потенциальных участков есть бесплатная альтернатива.