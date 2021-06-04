С 7 июня временно приостановит работу КПВВ "Чаплинка" на административной границе с аннексированным Крымом.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" приостанавливает работу с 08:00 понедельника, 7 июня. КПВВ будут ремонтировать, соответствующее решение инициировала Херсонская облгосадминистрация.

Планируется, что "Чаплинка" не будет работать две недели. В это время пересечь админграницу с Крымом можно будет через КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", они будут работать в штатном режиме.

Напомним, Украина открыла запись на вакцинацию от Covid-19 для граждан неподконтрольного Донбасса и Крыма.

Также мы писали о том, как поступать в украинские вузы жителям Донбасса и Крыма, и публиковала полную инструкцию.

Кроме того, сообщалось о том, что Александр Лукашенко прорабатывает вопрос открытия авиарейсов из Беларуси в Крым. По его словам, это связано с тем, что Украина закрыла для Беларуси небо.

После этого МИД Украины пообещал санкции, если хотя бы один самолет Беларуси окажется в Крыму.