Накануне встречи Путина и Байдена МИД России напомнил об угрозе войны в Берлине

Накануне саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ напомнили об угрозе войны в Берлине. Там заявили, что как и 60 лет назад, так и сегодня от готовности Москвы и Вашингтона договариваться "по-прежнему зависят судьбы мира".

Сообщение об этом появилось на Фейсбук-странице внешнеполитического ведомства в пятницу, 4 июня.

"60 лет назад, 4 июня 1961 года, советский лидер Никита Сергеевич Хрущев встретился в Вене с американским президентом Джоном Фицджеральдом Кеннеди.

Свое желание лично побеседовать с советским лидером Кеннеди обозначил уже спустя месяц после инаугурации. Обсуждения требовали многие вопросы глобальной повестки, в первую очередь - статус Западного Берлина, в котором всё ещё находились войска США, Великобритании и Франции.

Многие в окружении Кеннеди опасались, что после провала американского вторжения на Кубу и триумфального полета Юрия Гагарина советское руководство будет разговаривать с позиции силы. Это обстоятельство во многом определило примирительные позиции, с которых выступил на переговорах американский президент. Во время беседы он осторожно подчеркивал, что в мире сложился баланс сил, который не следует нарушать.

В частности, Кеннеди предложил сохранить статус-кво и в берлинском вопросе. Советского лидера это не устраивало категорически: наличие в западном секторе города оккупационных войск трех стран ставило под сомнение государственную самостоятельность ГДР.

Хрущев заявил, что готов заключить с ГДР мирный договор, что означало бы прекращение оккупационного режима и объявление всего Берлина территорией этого государства. Американский президент, однако, не уступил – побоялся спровоцировать негативную реакцию правых кругов США.

В 1961 году неготовность американской стороны к компромиссу привела к эскалации берлинского кризиса. Сегодня от готовности России и США договариваться по-прежнему зависят судьбы мира", - говорится в сообщении МИД РФ.

Справка. Берлинский кризис 1961 года, (в других источниках Берлинский кризис 1958-1962 годов) - один из наиболее напряжённых моментов холодной войны в Центральной Европе. Началом его считается ультиматум Хрущева от 27 ноября 1958 (который также называют "Берлинский ультиматум"), а пик кризиса пришёлся на июнь - ноябрь 1961 года.

Противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами окончилось строительством Берлинской стены. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал российско-американские отношения заявив, что "завалов" между ними очень много.

"Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. "Завалов" очень много. Разгребать их непросто. Почувствовал у Э. Блинкена (Энтони, государственного секретаря США - Ред.) и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет. Как не раз подчеркивал президент России В.В.Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня, и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве. Президенты встретятся в отеле InterContinental.

Ранее в МИД РФ также заявляли о важности достигнуть лидерами взаимопонимания в ключевых вопросах.

Также мы рассказывали, что Россия и США пытаются согласовать заявление, которое могли бы принять президент РФ и его американский коллега по итогам запланированной встречи.

О том, какие прогнозы дают в США и в России относительно встречи двух президентов рассказывала ранее "Страна".