"Глава Крыма" Сергей Аксенов, заявил, что будет только рад, если президент Беларуси Александр Лукашенко примет решение об организации прямых авиарейсов из республики в аннексированный полуостров.

Об этом Аксенов заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

"Если Александр Григорьевич (Лукашенко - Ред.) такое решение примет, мы будем только рады. И уверен, что жители Беларуси будут рады посетить российский Крым", – цитирует Аксенова ТАСС.

Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в аннексированный Крым. Президент Беларуси заявил, что не может запретить ехать на полуостров людям, которые привыкли там отдыхать.

Также мы рассказывали, что "постпред Крыма при российском президенте" Георгий Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с территорией оккупированного РФ полуострова из-за авиаблокады страны Евросоюзом и Украиной.

Кроме того, во время второго дня визита в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко договорился о новых рейсах "Белавиа".