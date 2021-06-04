Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже сейчас готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Решение за украинской стороной.

Об этом со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуйяша пишет Varosh.

Гуйяш заявил, что Украина является важным соседом Венгрии, поэтому Будапешт готов на проведение такой встречи, решение остается за Киевом.

"Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским" - заявил Гуйяш.

По его словам, Венгрия сейчас ожидает от Украины обеспечения ключевых прав венгерского общества, особенно права на образование на родном языке.

Напомним, недавно в закарпатском Берегово неизвестные расклеили провокационные листовки с угрозами в адрес проживающих в регионе украинцев венгерского происхождения.

Также мы писали о том, что венгерские организации Закарпатья ранее неоднократно получали письма с угрозами. Неизвестные отправители требовали от них "убраться с украинской земли".

"Страна" писала о том, как в Европарламенте венгры заявили, что украинские власти создали на Закарпатье ситуацию гражданской войны.