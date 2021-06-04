В Кремле считают, что ожидать слишком много от предстоящей встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина не стоит. Впрочем, начало диалога все равно является положительным шагом.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишут "Известия".

"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", - заявил Песков и добавил, что, по его мнению, встреча двух лидеров важна.

По словам пресс-секретаря Путина, необходимым условием этой встречи является взаимное уважение и учет интересов по улучшению двусторонних отношений.

"Два президента получат возможность непосредственно обсудить тот комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", - заявил Песков.

Напомним, Кремль и Белый дом официально подтвердили встречу Путина и Байдена в Женеве, она должна состояться 16 июня.

Недавно в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в России и США не совпадают повестки дня предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Кроме того, мы сообщали, что в Кремле сомневаются, что Путин и Байден подпишут какие-либо совместные документы по итогам предстоящего саммита в Женеве.