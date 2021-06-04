В пятницу, 4 июня, состоится очередное заседание Верховной Рады. В повестке дня - час вопросов к правительству, принятие проекта постановления об установлении Всеукраинского дня ответственности человека, а также рассмотрение ряда законопроектов.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Нардепы во втором чтении рассмотрят законопроект №5153 - о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Кроме того, Рада проголосует за проект закона №4113 - об усилении социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

В первом чтении Рада рассмотрит:

законопроект №3906 - о лицензировании субъектов хозяйствования, осуществляющих производство этилового спирта.

законопроект №3947 - об уставе по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов.

законопроект №5289 - об упрощении организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами.

законопроект №3563 - о защите детей от наблюдения за охотой.

законопроект №5420 - о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Напомним, Верховная Рада одобрила штрафы до 51 тыс. грн за перегруженный транспорт.

Также мы писали о том, что Рада после слов "свободовки" о "героях-бойцах СС" провалила проект о запрете героизации нацизма.