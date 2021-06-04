Власти Соединенных Штатов оценивают участившиеся кибератаки на американские компании как угрозу национальной безопасности. В связи с этим в правительстве рассматривают возможность наступательных киберопераций против российских хакеров.

Об этом со ссылкой на официальные лица США и других источников, осведомленных в этом вопросе, сообщает NBC News.

По их словам, Белый дом рассматривает атаки как угрозу национальной безопасности, использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против хакеров РФ.

"Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности", - сказал киберэксперт из Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

В то же время представители Агентства национальной безопасности (NSA) Киберкомандования США от комментариев отказались.

"Мы не будем комментировать конкретные запланированные или текущие операции, мы предоставим варианты президенту через Министерство обороны", - сказал представитель киберкомандования.

Ранее мы рассказывали, что в США обвинили группировку DarkSide, связанную с Россией, в хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline.

Кроме того, как сообщала "Страна", компания JBS заявила, что 30 мая компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, которая может находиться в России.

Также мы рассказывали, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что президент США Джо Байден намерен обсудить на встрече в Женеве с главой Кремля Владимиром Путиным кибербезопасность. Это связано с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS.