По состоянию на утро пятницы, 4 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии увеличилось еще на 2 266 человека.

Напомним, что вчера, 3 июня в стране было выявлено 2 581 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 315 человек.

Умерли за отчетные сутки 92 человека (с начала эпидемии 51 054 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 8 291 человек (с начала эпидемии - 2 080 382 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 82 ребенка и 20 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Запорожской области (230 человек), Днепропетровской области (156), Киевской области (143) и Ровенской области (105).

В Киеве выявили 566 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве от коронавируса умер актер Валерий Шептекита, звезда популярного сериала "Папик".

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский уже получил вторую дозу прививки от коронавируса.

"Да, безусловно, президент получил вторую дозу вакцины. Как и положено по графику/протоколу. В амбулатории, которая находится на территории Офиса президента", - рассказал "Стране" Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.