В частной клинике Одессы на улице Космонавтов мужчина, сопровождавший на процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ) женщину-инвалида, пренебрег техникой безопасности. В итоге его вместе с инвалидной коляской засосало магнитом в аппарата МРТ.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел 2 июня. Его прокомментировал юрист медучреждения, адвокат Анатолий Богачев.

"Причиной этого инцидента стала грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождало пациентку на проведение томографии. Перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования, они расписались. В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле. Но мужчина, который привез и сопровождал пациентку на металлическом кресле, вероятно, не осознал, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры. Когда он решил вкатить кресло в помещение, где стоит томограф, и подкатить его ближе к пациентке, чтобы потом перевести ее на кресло, это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля", - рассказал Богачев.

В результате травмированного мужчину забрали в больницу с телесными повреждениями. Также пострадал и томограф стоимостью более 100 000 долларов - он теперь не работает. Убытки медклиника еще не подсчитала.

В 2018 году "Страна" рассказывала, что в Индии мужчину насмерть примагнитил аппарат МРТ.

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