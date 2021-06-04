В управлении мусульман Узбекистана объявили фетву о соблюдении правоверными верующими Правил дорожного движения. Водителей, погибших в результате собственного превышения скорости, что является одной из основных причин ДТП в Украине, фактически приравняли к самоубийцам.

Об передает ГазетаUZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Соблюдение Правил дорожного движения служит достижению трёх целей шариата: охрана здоровья, охрана поколения, охрана имущества", - заявили в управлении и добавили, что нарушения считаются ущемлением прав других участников дорожного движения и их притеснением.

Водитель, погибший в результате несчастного случая по причине превышения разрешенной скорости, по шариату считается человеком, совершившим самоубийство, подчёркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что лицам, нарушающим или не способным соблюдать Правила дорожного движения, не позволено управлять транспортным средством. Кроме того, запрещается вождение в случае возникновения угрозы дорожному движению или если автомобиль находится в непригодном состоянии.

Участники дорожного движения должны соблюдать правила поведения и культуру общения, не мешать другим, а также воздерживаться от грубых высказываний и действий. Об этом также сказано в фетве.

"Мусульманин должен соблюдать правила и культуру дорожного движения не потому, что находится под наблюдением камер или надзором сотрудников управления безопасности дорожного движения, а потому, что соблюдение действующих правил является требованием исламского шариата. В этом случае передвижение на дороге (приравнивается - Ред.) к молитве", - отметили в Управлении мусульман.

Только в мае в Узбекистане произошло несколько крупных дорожно-транспортных происшествий с большим числом погибших. В Кашкадарье 8 мая столкнулись Nexia и ВАЗ, погибли 7 человек, включая 2 детей, ещё 2 серьёзно пострадали.

Спустя два дня в Ферганской области погибли 6 человек и 4 пострадали в результате столкновения двух автомобилей Cobalt.

На следующий день в Каракалпакстане столкнулись Cobalt, Nexia и Damas, погибли 6 человек, 2 госпитализированы. В Ангрене 24 мая произошло ДТП с участием грузовика MAN и семи легковых автомобилей, скончались 7 человек, 14 получили травмы.В двух ДТП в Хорезмской области погибли 5 школьников.

Как сообщала "Страна", в смертельном ДТП под Харьковом погибли три человека. В результате аварии смертельные травмы получил 59-летний водитель легковой машины и две женщины, которые находились в авто как пассажирки. Пострадал и водитель встречной Toyota Hilux.

Напомним, что в Киеве пьяный водитель за рулем Infinity на полной скорости протаранил столб. Погибла 18-летняя пассажирка.