Мать убитого в 2015 году публициста Олеся Бузины побывала в студии ток-шоу "Право на власть" телеканала "1+1". Валентина Павловна рассказала о своих бесконечных хождениях по инстанциям, чтобы добиться справедливого расследования преступления, и о том, как дело намеренно затягивают.

"Меня может понять только тот человек, кто потерял сына или дочь... Я не живу, я тень. Я просто тень и мне иногда очень больно слышать, как говорят о моем сыне, хотя все это неправда. Каждый человек имеет право на жизнь, право на слово. право на свою мысль. И жизнь каждого человека должно защищать государство", - начала Валентина Павловна.

По ее признанию, вот уже седьмой год она не может добиться справедливости, хотя за нее борется все время. Она заверила, что делает это не из мести, так как верующая и склонна всех прощать.

Затем она сказала, что практически каждый день ходит на могилу сына и видит там свежие цветы, которые приносят простые люди.

После этого мать писателя сообщила, как пыталась достучаться до власти. По ее словам, она писала Юрию Луценко в бытность его генпрокурором и записалась к нему на прием за два месяца. Однако когда она пришла принять ее отказались. Причем в тот же день у генпрокурора побывали три просителя.

Также Валентина Павловна обращалась и к Руслану Рябошапке. И получила "такой ответ, который, наверное, и ученик четвертого класса на напишет". После этого у нее был период обиды и безверия, ей ни к кому больше не хотелось идти.

Затем ее пригласила преемница Рябошапки Ирина Венедиктова. Валентина Павловна пришла к ней на прием.

"После этого дело немного сдвинулось. Генпрокуратура к прокурору, который ведет дело, выделила еще двух своих. Но дело движется очень медленно и очень тяжело. В нем 25 томов... Пока мы приступили к четвертому тому. Доживу ли я до конца? Конечно нет, если так будет идти дело. Мне 82-й год..." - сказала женщина.

По ее прогнозу, с такими темпами рассмотрение дела завершится не ранее, чем через пять лет.

"Кто затягивает дело? Адвокаты подозреваемых", - считает Валентина Павловна. Она добавила, что их четверо, и на заседаниях суда они очень много говорят, размазывая мысль, которую можно сформулировать предложением, на часы. Также они постоянно просят отвода судей и прокуроров.

На речь матери Бузины присутствовавшая в студии Венедиктова отреагировала репликой, что 25 томов дела - это еще, дескать, немного.

На последнюю по счету годовщину убийства Олеся "Страна" рассказывала, что происходит с его делом сейчас.

А на 50-летие писателя, до которого он не дожил, мы приводили интересные факты о нем.