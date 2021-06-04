Двум заключенным-"смотрящим" в тюремном учреждении на Прикарпатье сообщили о подозрениях. Это уроженец Грузии и житель Волыни. Они установили свой авторитет среди заключенных и заставляли их нарушать правила пребывания и платить им деньги ради "воровских традиций".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области установили, что "смотрящие" требовали средства от заключенных, заставляя пополнять так называемый "общак". Кроме того, они организовывали поставки запрещенных предметов на территорию СИЗО, в частности наркотических средств и психотропов.

Также полицейские задокументировали факт вымогательства фигурантами 3 000 долларов США для "общака".

При этом они запугивали заключенного и его родственников, угрожая применить силу в случае отказа платить.

В среду, 2 июня, при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры обоим злоумышленникам сообщили о подозрениях. Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного влияния в учреждении отбывания наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Одного из "смотрящих" также подозревают в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Кроме того, при участии полка полиции особого назначения и при содействии работников СИЗО сейчас проводятся обыски в камерах, где содержатся "смотрящие". Досудебное расследование продолжается.

Фото: npu.gov.ua

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