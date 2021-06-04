Президент США Джо Байден в четверг, 3 июня, подписал указ, запрещающий американским гражданам инвестировать в 59 китайских компаний. По мнению администрации Белого дома, они подрывают безопасность США.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников. Исполнительный указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор", - сказано в документе.

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

В черный список попали одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd., строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Указ "запрещает любому человеку из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг".

"Этот исполнительный указ расширяет возможность правительства США реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения, которые способствуют наблюдениям как в Китае, так и за его пределами за этническими меньшинствами или каким-либо другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушениям прав человека", - заявил Белый дом.

Как сообщается в тексте, указ призван способствовать "дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР".

Черный список стал одной из мер, принятых еще администрацией Дональда Трампа в отношении китайских компаний.

Как писала "Страна", в апреле Байден ввел новых санкций против России.