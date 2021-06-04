Финт ушами с декларациями

Украинская власть выполнила одно из ключевых обещаний, данных "Большой семерке", Евросоюзу и Международному валютному фонду: вчера парламент вернул в Уголовный кодекс нормы о тюремном сроке за недостоверную информацию в декларациях и за умышленную ее неподачу.

Несмотря на очевидную непопулярность закона среди депутатов (потому что таким образом Запад подвешивает украинскую элиту на крючок через подконтрольные себе антикоррупционные структуры), он собрал более 300 голосов. Просто все эти народные избранники понимали, что данное голосование – это своего рода присяга перед Западом, отказаться от которой готовы немногие.

Однако и здесь украинские политики решили прибегнуть к своему излюбленному приему - с одной стороны удовлетворить Запад, с другой стороны - сделать так, чтоб учесть по максимуму свои интересы. Поэтому в процессе голосования неожиданно прошла поправка, внесенная одним из депутатов от "Слуги народа", по которой декларант фактически могли не указывать имущество членов своей семьи (то есть, при желании, переписать на них все свое добро).

После возмущения лоббистов антикоррупционных структур, президент Зеленский пообещал, что наложит на этот закон вето.

Ново факту это будет означать, что принятие закона будет еще более отсрочено. И, кстати, не факт, что затем в него вновь внес какие-то поправки, которые не понравятся Западу.

Большинство в Раде за СС: как отреагирует Банковая

В Верховной Раде вчера состоялось одно из самых позорных голосований за ее историю. На повестке дня стоял законопроект о запрете героизации военных преступников и легализации нацизма, внесенный нардепом Максимом Бужанский, и он был провален – всего 155 голосов "за".

В этом проекте придраться было вообще не к чему – он полностью соответствует всем принятым в европейских странах формулировкам насчет того, кого можно считать нацистами и военными преступниками. Однако против закона практически в полных составах проголосовали самые "проевропейские" партии – соросовский "Голос" и "Европейская солидарность".

Причина их отказа поддержать антинацистский законопроект была озвучена публично, когда свободовка Оксана Савчук заявила в парламенте, что "бойцы СС – герои". Интересно, что раньше даже одиозный Владимир Вятрович объяснял, что бойцы дивизии СС "Галичина" - не герои, поскольку воевали за чужие интересы; однако осудить их героизацию ни он, ни его соратники не захотели.

Впрочем, говоря откровенно, на голоса фракции Порошенко никто и не рассчитывал. Да и на голоса "Голоса" тоже (разве что они могли бы не так явно выступить в защиту эсэсовцев, а просто воздержаться).

А вот голосование главной фракции парламента, депутатом которой и был создан законопроект, - это позор, который может обернуться международным скандалом.

Ведь, как известно, попытку героизации дивизии СС "Галичина" осудили не только традиционные Израиль и Польша, но и Германия, и даже отечественный Институт нацпамяти. И после этого половина пропрезидентской фракции "Слуга народа" не голосует, больше того – в ней находятся пять депутатов, голосующих "против"!

А ведь публичная поддержка нацизма – это серьезный повод для исключения из пропрезидентской фракции. Гораздо более серьезный, чем поездка к Лукашенко или американские санкции. И вопрос о том, будут они исключены или нет, по сути, является вопросом о том, как на самом деле Владимир Зеленский относится к героизации нацизма.

Признания Протасевича: как Бацька уничтожает оппозицию ее же руками

Что нашло безоговорочную поддержку у парламента – так это заявление, осуждающее Белоруссию за арест оппозиционера Протасевича и прочие антидемократические меры по отношению к тем, кто пытался устроить в этой стране Майдан.

Значение этого документа практически нулевое. Можно не сомневаться в том, что даже белорусское посольство на него вряд ли отреагирует (это же не санкции против "БелАвиа", бьющие по доходам государства). Да и в остальном мире на декларацию Верховной Рады внимание не обратит никто.

Просто потому, что вчера в центре внимания по белорусской теме было интервью, которое арестованный Протасевич дал государственному телевидению своей страны.

В белорусской оппозиции его оперативно осудили, заявив, что оппозиционер дает "показания" под давлением. В самом деле, сложно представить, что Протасевич вдруг резко поменял свои взгляды, начав хвалить Лукашенко или осудив свое участие в войне на Донбассе в составе "Азова".

Однако столь оперативная попытка дискредитировать слова бывшего соратника состоит в другом. Во-первых, Протасевич рассказал всю подноготную оппозиционного движения, которая, по его словам, является просто наемной агентурой Варшавы и Вильнюса. А во-вторых, оппозиционер заявляет, что в руки белорусским властям его сдали свои.

И для белорусской оппозиции эти заявления несут больше проблем, чем все силовые акции режима Лукашенко. Потому что из них вырисовывается картина, что режиму противостоит не группа моральных авторитетов или революционных романтиков, борющихся за демократию, а кучка меркантильных циников, ведущих себя как пауки в банке.

Зачем Зеленскому вмешательство в немецкие выборы?

Тем временем Украину продолжает втягивать в скандалы ее самый активный представитель за рубежом – посол в Германии Андрей Мельник. Вчера появилось его интервью немецкому журналу "loyal", которое откровенно направлено против нынешнего правительства ФРГ.

Мельник обвинил немецкие власти в том, что они не поддерживают курс Украины на вхождение в НАТО, так как боятся "спровоцировать Путина", и не хотят продавать Украине немецкое оружие (видимо, по той же причине). Кроме того, он потребовал, чтобы представителей Киева включили в переговоры между Германией и США по "Северному потоку - 2".

По сути, Мельник повторяет многие тезисы, которые сейчас использует против правящей партии ХДС/ХСС оппозиция в лице "Зеленых". То есть, может трактоваться как вмешательство в предстоящие осенью выборы в Бундестаг.

Неизвестно, как на все эти претензии отреагирует немецкое правительство. Возможно, пропустят мимо ушей, поскольку большинство избирателей как раз не хочет всего того, чего требует украинский посол. Но может и не смолчать, поскольку иностранное вмешательство в выборы в последние пять лет на Западе стало весьма болезненной темой.

В этой ситуации самое интересное – реакция украинской власти. Точнее, ее отсутствие. Ведь Мельник уже не в первый раз дает антинемецкие интервью, выдержки из них публикует сайт посольства – и отсутствие реакции МИДа означает одно: официальный Киев солидаризируется с попыткой своего посла повлиять на предвыборные расклады в Германии.

Неужели Зеленскому мало того, что Украину уже несколько лет не оставляют в покое из-за двух последних американских выборов?

Кто дискредитирует Зеленского в Америке?

Тем временем с имиджем у нынешней украинской власти не все в порядке уже и в Америке. Вчера в консервативном издании The National Interest появилась статья, в которой администрации Джо Байдена предлагается отказаться от поддержки Украины, в которой строится псевдодемократический авторитарный режим наподобие тех, которые уже имеются в России, Венгрии и Турции.

Появление подобных публикаций в американских СМИ весьма симптоматично. Ведь известно, что в Штатах умеют закрывать глаза на авторитаризм любого режима, если его поддержка выгодна стране. И в то же время умеют из любого невыгодного режима сделать монстра в глазах общественного мнения. Вполне вероятно, что именно последний процесс начинается сейчас с публикаций в The National Interest.

Кому это нужно? Вопрос пока открытый. Здесь могут действовать силы, чьи атаки направлены персонально против Зеленского (то есть лоббисты украинских политиков). Но такая атака вполне может оказаться и подготовкой общественного мнения к тому, что Байден договорится по Украине с Путиным и откажется от ее поддержки.

Так или иначе, Банковой уже сейчас следует задуматься о перспективах. И сделать выбор: то ли класть голову на плаху любых решений Белого дома, то ли устранить свою зависимость от них. Очевидно одно: в любимцах у Вашингтона нынешняя украинская власть уже никогда не будет.