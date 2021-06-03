В Украине с 1 ноября 2021 года вступают в силу новые стандарты безопасности для участников дорожного движения. Среди прочего будут изменены некоторые дорожные знаки и обозначения.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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изображения дорожных знаков приведены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах и дополнены новыми дорожными знаками;

внесены изменения в изображения знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов;

будут введены новые дорожные знаки "Автозаправочные/Електрозарядные станции", таблички "Место для зарядки электромобилей", "Платная дорога" и "Конец платной дороги".

Изменения относительно дорожных знаков

Стандарт дополнен знаками относительно приграничной полосы в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 № 790, а также дополнен графическими материалами во избежание неоднозначной трактовки принципа установления и применения нескольких дорожных знаков на одной опоре.

Добавлен новый раздел где указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах и введен отдельный дорожный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Также ГСТУ дополнен новыми знаками и табличками с дорожными знаками, регулирующими движение велосипедистов.

Кроме этого изменены знаки индивидуального проектирования. В этой части изменен шрифт, форма стрелок и введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.

Изменения вступают в силу в соответствии с приказом ГП УкрНИНЦ от 26.05.2021 № 191 с 01 ноября 2021 Национальный нормативный документ ДСТУ 4100: 2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения", который разработан на замену ДСТУ 4100: 2014.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

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