Бывший главный редактор Телеграм-канала "Нехта" Роман Протасевич пообщался с ведущим программы "Марков. Ничего личного", которая выходит на белорусском телеканале ОНТ. В конце беседы он расплакался со словами, что хочет жить обычной жизнью. и сказал "Простите".

"Я переосмыслил для себя очень многие вещи. Я никогда больше не хочу ни в политику лезть, в грязные игры и разборки. Я просто хочу надеяться, что... что смогу все исправить и жить спокойной обычной жизнью, завести семью и детей, перестать бежать от чего-то", - сказал бывший координатор антилукашенсковских протестов со слезами на глазах.

Также он выразил надежду, что президент Беларуси проявит к нему снисхождение и не станет выдавать его "ЛНР", где на него завели уголовное дело за участие в военных действиях на Донбассе.

Ведущий программы Марат Марков после завершения интервью сообщил, что оно длилось 4,5 часа, а часть материала не вышла в эфир.

Как писала "Страна", в той же беседе оппозиционер признал ошибкой поездку на Донбасс.

Также Протасевич весьма уважительно отозвался об Александре Лукашенко.