В пресс-службе самого крупного украинского предпринимателя Рината Ахметова заявили, что он не олигарх, а инвестор. И что он крайне удивился бы в случае признания его олигархом.

Как пишет "Радио Свобода", такой ответ дала пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

"Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов - крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком ", - пояснила Терехова.

По ее словам, на предприятиях SCM сейчас трудятся почти 200 000 сотрудников, в позапрошлом году финансово-промышленная группа выплатила около 60 миллиардов гривен налогов, вложила в капитальные расходы в Украине 42 миллиарда, в социальные проекты - 10 миллиардов.

"Это без учета благотворительных программ Фонда Рината Ахметова", - добавила Терехова.

На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться от своих бизнес- или медиаактивов, чтобы не попасть в реестр олигархов, его пресс-секретарь ответила, что все они "приобретены законным путем и работают прозрачно".

"Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой. Мы уверены, что именно независимые СМИ являются гарантами свободы слова в стране. Ринат Леонидович и в ведении бизнеса, и в личной жизни всегда четко придерживается требований законодательства. В то же время мы считаем, что в такой демократической стране, как Украина, политика должна быть прозрачной, независимой от того или иного закона", - отметила Терехова.

Сам Ахметов в начале мая заверял, что "политика его вообще не интересует", а сам он ни на кого из политиков не влияет.

Ранее "Страна" сообщала, что на сайте Верховной Рады появился проект закона об олигархах, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский.

Мы также рассказывали, что из закона об олигархах, если сравнивать опубликованный документ на сайте Рады с появившимися накануне его неофициальными версиями, исчезла ключевая норма: запрет олигархам владеть СМИ.