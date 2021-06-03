Сотрудники полиции Испании вместе с коллегами из Португалии арестовали трех человек, которых заподозрили в причастности к поставкам кокаина в страны Европы. В результате спецоперации изъято 862 килограмма наркотического вещества черного цвета, без характерного запаха, которое называют кокаиновым углем.

Об этом пишет The Guardian.

По данным журналистов, сотрудники национальной полиции Испании и судебной полиции Португалии начали расследование этого дела еще в начале 2020 года. Ранен они заметили, что определенная торговая компания использовала различные подставные организации для осуществления подозрительных операций, которые не соответствовали ее направлению деятельности.

Следователи отследили цепь снабжения, которая привела к известному баскскому торговцу наркотиками, который ранее провел 11 месяцев под арестом в Боливии.

Затем полицейские обнаружили порт, куда в двух контейнерах с древесным углем была доставлена партия кокаина.

Пятьдесят испанских и португальских офицеров полиции отслеживали два контейнера, пока они путешествовали на грузовике из Португалии на север Испании, где их содержание должны были разделить, а кокаин вытащить из угля в специальной лаборатории.

Как только грузовик приехал на базу наркоторговцев в промышленном районе в регионе Кастилия и Леон, к ним прибыла полиция, арестовала трех человек и изъяла 862 кг кокаина.

"Наркотик стал почти таким, что не проявляется, так как его форма и цвет были очень похожи на уголь. Кроме того, был устранен характерный запах кокаина...", - рассказали в испанской полиции.

Всего правоохранители обнаружили 30 мешков "кокаинового угля" среди 1 364 мешков настоящего угля.

Как сообщала "Страна", в Киеве участковый обложил наркоманов данью. Во время передачи очередного "транша" в размере 4000 гривен "оборотня в погонах" и его сообщника задержали с поличным. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Одессе полицейская украла кокаин из вещдоков на $100 тысяч и пыталась его продать.