Бывший главред Телеграм-канала "Nexta" Роман Протасевич дал интервью программе "Марков. Ничего личного" белорусского телеканала ОНТ. В беседе с журналистом он довольно откровенно рассказал о конфликтах внутри белорусской оппозиции.

По словам Протасевича, есть противостояние между экс-министром культуры Павлом Латушко и Светланой Тихановской. Он заявил, что фактически Латушко украл проект Тихановской, чтобы удовлетворить свои амбиции. Однако противники власти Беларуси не выносят сор из избы и до последнего стараются не распространяться об этом, даже когда молчать уже не имеет смысла.

Протасевич добавил, что у организаторов митингов в Беларуси функционируют два основных штаба: один поддерживает Тихановскую, другой - Латушко. Оба находятся на разных уровнях иерархии, но Тихановская на Западе считается главным противником белорусской власти.

Роман также сказал, что стал в своих кругах внутренней оппозицией и настаивал, что протестующие уже проиграли властям. С чем он и связывает свой арест в Беларуси. Он полагает, что его подставили, чтобы против республики ввели санкции, которые приведут к краху экономики и вызовут "голодные бунты".

Как писала "Страна", Протасевич сообщил, что тезисы для Nexta писали люди из штаба Тихановской.

Также он заявил, что уже признал свою вину в организации массовых беспорядков в Беларуси.