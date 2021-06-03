У бывшего главного редактора Телеграм-канала "Нехта" Романа Протасевича взяла интервью программа "Марков. Ничего личного" белорусского телеканала ОНТ.

В нем оппозиционер дал довольно сбивчивые пояснения о своей службе в "Азове" во время горячей фазы противостояния на Донбассе.

По словам Протасевича, он был несколько месяцев в "Азове", но даже не надевал военную форму. А его снимки в камуфляже и разгрузке, облетевшие интернет, "сделаны на полигонах" и в порыве "абсолютно неверного военного романтизма".

Он заявил, что не воевал и "занимался в основном фотографией". Однако при этом признал, что у него был пулемет, который ему выдали в батальоне.

В целом Протасевич считает, что поездка на Донбасс "была ошибкой".

"Это была самая главная ошибка в моей жизни. Это та единственная вещь, о которой я, правда, жалею", - сказал он, добавив, что боится запроса на экстрадицию в "ЛНР", которая открыла против него уголовное дело.

Как писала "Страна", дело было открыто за участие в боях на Донбассе.

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