В начале июня следственные органы выписали бывшему народному депутату от БЮТ Руслану Богдану подозрение в избиении действующего нардепа от "Евросолидарности" Сергея Алексеева, друга мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщили "Стране" источники в МВД.

Сама драка между двумя политиками произошла еще в 2019 году в ресторане "Guramma", что на Днепровском спуске в Киеве.

По информации наших источников, в заведении тогда кроме Алексеева и Богдана отдыхал еще один друг Кличко экс-нардеп Артур Палатный. Сидели депутаты за разными столиками со своей охраной.

Доподлинно неизвестно, из-за чего между Богданом и Алексеевым возник конфликт. По одной из версий, причиной стала некая затаенная личная обида, в результате которой прямо в заведении Богдан затеял драку с оппонентом и сильно бил его, пока не вмешалась охрана.

Несмотря на то, что Алексеев сразу же написал на обидчика заявление в полицию, вероятно, из-за политического окраса расследование рядовой драки отложили в долгий ящик и оно затянулось более чем на полтора года. За это время Руслан Богдан успел избраться депутатом Лубенского райсовета на Полтавщине.

2 июня следственные органы все-таки выписали подозрение Богдану в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины (причинение телесных повреждений средней тяжести). Правда, подозрение, по некоторым данным, предъявлено заочно и лично не вручено, так как Богдан не пожелал явиться в правоохранительные органы, сославшись на состояние здоровья.

За совершение инкриминируемого Богдану преступления предусмотрено наказание, нижняя планка которого подразумевает исправительные работы до двух лет, а максимальный потолок - до трех лет тюрьмы. Но если ему удастся помириться с потерпевшим, то до суда дело может и не дойти.

В мае этого года "Страна" рассказывала о другой драке нардепов, когда Олег Барна избил "слугу народа" Дмитрия Соломчука в прямом эфире.

А в прошлом году мы сообщали, что народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко, ранее оба исключенные из фракции "Слуга народа", подрались в кулуарах Верховной Рады.