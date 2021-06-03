В Новой Зеландии решили депортировать приехавшего к ним ранее российского студента Евгения Лапина, потому что он инвалид и из-за этого не смог получить рабочую визу после окончания обучения.

"Через 21 день меня депортируют из Новой Зеландии, потому что я передвигаюсь на инвалидной коляске", – сказал он. Евгения цитирует издание "Федерал Пресс".

Диагноз парня - спинальная амиотрофия. Тем не менее, он собрал деньги за два года, копил с пособий, стипендий и заработков - и наконец поступил в один из вузов Новой Зеландии (на платное обучение). Университет он закончил по направлению, связанную с рекламой.

По данным журналистов, проблемы возникли, когда Евгений захотел устроиться на работу. Виза понадобилась уже другая - рабочая. Но власти Новой Зеландии в ней отказали с формулировкой "не способен учиться и работать по медицинским причинам". И это после того, как он уже успешно прошёл обучение в университете.

Выпускник не сдался: получил справки от экспертов о том, что его состояние не ухудшится, даже заручился поддержкой пары новозеландских депутатов. Но и во второй раз - отказ и приписка: вы должны уехать или мы вас депортируем. Теперь Евгений надеется на пересмотр дела.

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