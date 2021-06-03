Под Киевом будут судить 56-летнего мужчину, который задушил своего товарища, с которым вместе делал ремонт в квартире. Инцидент произошел в мае 2021 года в селе Святопетровское. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"Установлено, что в мае текущего года в с. Святопетривське Бучанского района Киевской области, между мужчинами, которые вместе делали ремонт в квартире, во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт в ходе которого злоумышленник задушил потерпевшего", - говорится в сообщении.

Подозреваемый в совершении убийства был задержан. 56-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) УК Украины.

По ходатайству окружной прокуратуры суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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