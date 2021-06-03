В высокогорьях Черноморского побережья Турции и в центральной провинции Кайсери в июне выпал снег. Об этом сообщает CNN Türk.

В частности, холодная и дождливая погода наблюдается в Трабзоне, Ризе, Артвине, Гиресуне, Байбурте, Болу и Кайсере.

"В июне в высоких районах Болу и Кайсери выпал снег. Пока жители юга страны радовались приходу лета, на севере вызывает удивление снег, выпавший в первый месяц лета", - сообщили журналисты телеканала.

Фото: cnnturk.com

Сейчас в большей части Эгейского и Средиземноморского регионов Турции, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Анатолии наблюдается солнечная и жаркая погода. В то же время в Причерноморье и других провинциях с наступлением июня температура воздуха снижалась.

Как сообщала "Страна", Турция ослабила карантин. Туда украинцы не могут попасть без отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится на саммите НАТО поднять вопрос напряженности в отношениях с США. Помимо прочего, он выразил разочарование по поводу поддержки США курдских организаций YPG/PKK.