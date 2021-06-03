Вокруг Киевской объездной дороги (КОДа), громко презентованной в прошлом году, на которую из бюджета планируют потратить рекордные 85 млрд гривен, закручивается интересная интрига.

Сегодня парламент принял законопроект №5309, который вносит ряд изменений в действующие правила по обжалованию публичных закупок.

Им фактически выводятся из-под тендерных процедур ряд компаний — финансовые учреждения, предоставляющие кредиты, гарантии, услуги, необходимые для реализации инвестиционных проектов. Проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессии.

Как отмечается в пояснительной записке, такими организациями являются Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк. Северный инвестиционный банк "и другие международные финансовые организации, членом которых является Украина".

Это решение уже приветствовал "Укравтодор". Причем именно в контексте строительства КОДа.

"Сегодня парламент сделал важный шаг для приближения старта строительства. Народные депутаты приняли законопроект №5309. Он внес изменения в закон "О публичных закупках", которые позволяют проводить строительство КОДа по международному формату контрактов EPC+F. Он предусматривает, что подрядчик и строит, и привлекает финансирование объекта", - отмечается в пресс-релизе "Укравтодора".

Там также говорится, что при отборе будущего подрядчика Киевской объездной дороги будут учитываться не только ценовые предложения, но и условия финансирования объекта. Это станет "решающим фактором, который позволит привлечь действительно признанного в мире опытного подрядчика. В частности, он должен иметь доверие международных финансовых институций", - добавили в "Укравтодоре".

Собственно, имя такого "будущего подрядчика" уже фактически известно. В конце мая "Укравтодор" подписал меморандум с американской компанией Bechtel Overseas Corporation о сотрудничестве в рамках реализации проекта объездной дороги вокруг Киева.

Bechtel Overseas Corporation - крупнейшая строительная компания в США, активно реализует проекты по всему миру. Специализируется на инфраструктурных проектах, проектах в ядерной сфере, также оперирует на рынке нефти и газа, металлургии. То есть Киевскую объездную дорогу будет строить американский гигант.

Договоренности с ним "Укравтодора" уже одобрило американское посольство в Украине.

Но вплоть до сегодняшнего дня был один нюанс, который мог помешать американцам зайти на КОДа - тендеры.

Понятно, что американская компания могла пойти по общей процедуре — подать заявку на общих основаниях. Но вот готова ли она конкурировать ценой - вопрос. То есть не факт, что ее ценовое предложение оказалось бы ниже, чем у других подрядчиков.

Сейчас правила поменялись - нужно уже не только (и не столько) ценовое предложение, сколько финансирование. А с этим у украинских, да и большинство иностранных подрядчиков, работающих в Украине - проблемы. Они вряд ли смогут привлечь заемные деньги под строительство дороги, по крайней мере, на тех же условиях, что и крупный американский подрядчик. Плюс - международные финансовые организации вывели из-под процедуры публичных закупок.

То есть фактически сегодняшний закон приняли под американского подрядчика Киевской объездной дороги.

Но, понятное дело, даже если компания привлечет под этот проект средства, даром строить она не будет - все деньги придется вернуть. Заявленный бюджет КОДа - 85 млрд гривен. Но, как показывает практика, на крупных проектах бюджеты, как правило, регулярно пересматривают и по итогу существенно вырастают.