В областях (штатах) Восточного побережья США продолжается начавшееся недавно циклическое нашествие цикад, у которых наступил брачный период.

В ряде штатов жители фактически обрывают линии телефонов экстренных служб спасения, так как миллиарды цикад издают довольного громкие и специфические звуки.

Другие госорганы США также вовлечены в происходящее. Так, сотрудники пресс-службы американского медицинского регулятора (FDA) распространили срочное предупреждение: "Не ешьте цикад, если у вас аллергия на морепродукты".

Насекомые цикады родственны ракообразным креветкам и лобстерам, уточняет регулятор.

При этом следует ли всем остальным есть цикад и может ли это считаться методом борьбы с ними, не уточняется.

Фото: twitter.com/US_FDA

Как сообщала "Страна", еще в конце мая в восточных штатах США начали подготовку к грядущему нашествию цикад, у которых начинается брачный период. Это происходит в тех краях с периодичностью в 17 лет.

Интересно, что в Китае предложили направить в Пакистан 100-тысячную армию уток для борьбы с нашествием саранчи. Считается, что куры съедают около 70 насекомых за день, утка может уничтожить в три раза больше. При этом утки находятся в стае, поэтому их легче контролировать.